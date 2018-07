El navarclí Dani Ribalta va obtenir el triplet de triomfs a Montmeló

? Les 24 Hores Motociclistes de Catalunya deriven de les de Montjuïc, que es van començar a disputar el 1955. El circuit de Montmeló va prendre el relleu un cop el traçat barceloní ja no complia les condicions de seguretat mínimes per fer-hi curses i, des de llavors, un bagenc hi ha estat un dels màxims triomfadors. Així, el navarclí Dani Ribalta hi ha guanyat tres vegades. La primera va ser el 2004, amb David Tomàs i Àlex Hervás. Va trigar set anys a repetir. El 2011 es va imposar amb Pedro Luis Vallcaneras, José Manuel Luis i Kenny Foray. Finalment, el 2013, va repetir triomf al costat d'un altre bagenc, el santfruitosenc David Checa, el mencionat Vall-caneras i Arturo Tizón.