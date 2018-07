Oliver renova a Gran Canària i jugarà l'Eurolliga amb 40 anys

Mai no és tard per fer realitat els somnis i aquest serà el cas d'Albert Oliver aquesta temporada. El jugador terrassenc, que va militar a les files del Bàsquet Manresa entre el 2001 i el 2006, debutarà a l'Eurolliga, la màxima competició europea en l'àmbit de clubs, després que el 4 de juny passat fes els 40 anys. Així es desprèn de l'anunci que va fer ahir l'Herbalife Gran Canària, conjunt que debuta enguany a la competició i que confia en el base per jugar-hi, almenys, dotze mesos més.

Oliver, que va admetre que està «una mica nerviós» davant d'aquesta novetat, va explicar als mitjans del club que espera que comenci la nova temporada i posar-se a les ordres d'un altre ex del Manresa, el tècnic Salva Maldonado, que ha fitxat pels illencs.

El base va dir que està il·lusionat per poder debutar a l'Eurolliga i de la mà d'un entrenador amb el qual ja va coincidir en la seva etapa amb el Joventut. Va explicar que «fa molts anys que és a la lliga, ho fa bé com a entrenador i els seus equips sempre juguen a un gran nivell». Oliver va descriure Maldonado com «un entrenador molt serè», que en el pla tàctic també «és molt ric. Els equips de Salva, els darrers anys, han jugat a un ritme molt alt i llancen molt de tres punts. Segurament nosaltres seguirem aquesta mateixa línia».



Nom complicat a Saragossa

Per la seva banda, el Tecnyconta Saragossa, un dels conjunts que més s'està movent en aquest inici de mercat, va anunciar ahir el fitxatge del pivot canadenc amb passaport eritreu Johnny Berhanemeskel, de 25 anys, que procedeix de l'Eisbären Bremerhaven alemany. Va jugar a l'Araberri, de la LEB, i és el quart fitxatge de l'estiu dels aragonesos. Segons el director esportiu, Pep Cargol, és «un jugador amb gran capacitat anotadora i pot controlar la pilota i jugar després de bloquejos directes».