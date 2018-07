Phillip Georgiev guanya el torneig de la Festa Major de Sant Vicenç

Es va celebrar la 16a edició del Torneig d'Esquaix Festa Major d'estiu de Sant Vicenç, puntuable per al circuit català de Segona, categoria A i B, organitzat pel Club Esquaix Atlètic Castellet (CEAC). Cal destacar la presència de 5 jugadors del CEAC. Gerard Montaño va ser vuitè, Antonio Mendoza, desè, Raúl Ruiz, onzè, Mario Vallhonrat, dotzè, i Joan Puig,tretzè.

El torneig va tenir un molt bon nivell, amb la participació, entre d'altres, de Phillip Georgiev, de 13 anys, i campió d'Europa sub-15, i Sofia Mateos, número 1 del rànquing català i 20 d'Europa sub-16. Els partits van ser molt igualats. La final de consolació per al tercer i quart lloc la van disputar Jesús Castán i Gabriel Morales del DIR Seven i es va imposar Castán per un molt ajustat 3-2. La final la van jugar Phillip Georgiev, del Club Ciudad Diagonal, i Sofia Mateos, del CN Sant Andreu, amb victòria del primer per 3 a 1.