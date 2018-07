Q Jove repeteix a les 24 hores de futbol sala del Pi

?El Pi de Sant Just (Solsonès) va viure el clàssic torneig d'estiu de 24 hores de futbol sala, que va aplegar un centenar de jugadors (a la foto els dos finalistes). L'equip Q Jove es va endur per quart cop la 1a posició i s'ha convertit en el primer equip que ho aconsegueix. En 2a posició va quedar Ganivets Pallarès i en tercera, Amici di Baggio. Enguany també es va fer un concurs de punteria patrocinat per Can Solvi, en el qual un representant de cada equip feia tres llançaments a l'altra punta de la pista per tal de tocar un pernil. Àngel Pérez, de l'Aston Birras, va ser el vencedor, igual que l'any passat. El 28 de juliol, torneig 4x4 de vòlei-platja.