24 Hores Motociclistes de Catalunya: Tres apostes de les comarques centrals

Les 24 Hores Motociclistes de Catalunya, hereves de les mítiques de Montjuïc, resisteixen el pas del temps. Sense tot l'aparell mediàtic que arrossegava la prova en d'altres èpoques, la cursa segueix sent una de les de més anomenada del panorama de les dues rodes a casa nostra, que viu un calendari sobreexplotat cada cap de setmana. La Catalunya Central hi ha tingut sempre una presència destacada. Sense anar més lluny, l'any passat la cursa va veure com l'igualadí Pere Tutusaus hi obtenia una brillant tercera posició, en una cursa marcada per la mort d'Enric Saurí.

En aquesta edició, les nostres comarques hi tenen tres equips amb objectius diversos i participants en categories diferents que intentaran obtenir el millor resultat possible.

Desè aniversari de Baraldés

El pilot de Llívia Toni Baraldés torna a la prova per desena vegada, tota una efemèride. Pilot durant una sèrie d'edicions de l'equip santfruitosenc TMR, propietat de Lluís Juárez, enguany forma part de l'escuderia Granollers Team Sport Bike. Correrà a la categoria de Superbikes amb una moto BMW S 1000 al costat d'altres pilots experimentats com Ángel Arribas, Ferran Clusellas i Òscar Raya amb el dorsal 6. Baraldés vol fer servir la seva experiència i la dels seus companys per finalitzar el més amunt possible.

De la carretera al circuit

L'aposta santvicentina d'aquest any per a les 24 Hores serà la de Ramon Basomba que, juntament amb el seu company en les curses de carretera, el pilot de Sant Hilari Sacalm Raül Torras, formaran part de l'equip Monlau Competició, amb el número 71. Completen l'equip Laureano Almazán i Óscar Amado.

Tots dos competidors, Basomba i Torras, acaben d'arribar d'Irlanda i de l'Illa de Man, respectivament, on van estar fent un test a final del mes passat. Durant aquesta prova, la moto va tenir força problemes de motor, però a última hora es van solucionar. Als seus 47 anys, Basomba correrà la cursa per dissetè cop i segueix sent el pilot en actiu que l'ha disputada més cops. Hi ha fet tres podis en la categoria SST6. En aquesta ocasió correrà amb una Kawasaki ZX10R a la categoria SST1. Ha explicat que «cada any tot és més difícil, ja que venen molts equips francesos a preparar-se per al Bol d'Or o per al mundial de resistència, però aspirem a quedar entre els deu primers a la general i fer podi a la nostra categoria».

Tot un equip anoienc

L'aposta grupal de casa nostra ve de l'escuderia Team Endurance 37. Anirà amb una Yamaha R6R i està compost per Roger Alemany, Josep Manuel Vivancos, Jordi Soler i Ignasi Marcos. Es tracta d'una formació composta per 35 persones, entre pilots, mecànics, cronometradors i d'altres ocupacions que participaran amb una montura preparada als tallers Motomorfosi de la capital anoienca. La moto portarà el mateix dorsal que el seu nom, el 37, i participarà en la categoria SST6. L'equip ha fet gairebé un any de preparació, des del setembre passat, per tal de poder arribar a la cita en la millor disponibilitat possible.