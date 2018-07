Brasil s'examina davant el millor atac del Mundial

Brasil i Bèlgica prometen protagonitzar avui (20h, Telecinco) un duel de màxim voltatge i amb un gran atractiu futbolístic. Cara a cara, la selecció més llorejada de la història, Brasil, que al present Mundial ha anat de menys a més per presentar candidatura al sisè títol, i la més golejadora del Mundial, Bèlgica, que ha demostrat prou arguments per clasificar-se per a la segona semifinal de la seva història.

El Kazan Arena acull un enfrontament de quarts d'atractiu insuperable, tal com reconeixen els seus protagonistes, entre ells el seleccionador de Bèlgica. «És el partit del Mundial», va advertir el català Robert Martínez.

Per història, el lleuger favoritisme recau en la canarinha, la selecció amb més Mundials de la història, l'única pentacampiona del planeta, però que fa 16 anys que no arriba a una final, una ratxa massa llarga per a un país acostumat a la glòria.

La fortalesa defensiva, responsabilitat que recau en Thiago Silva i Miranda, la parella de centrals, ha provocat que Brasil només hagi encaixat un gol en tot el torneig. El cop de cap del suís Zuber en el debut ha estat l'única taca d'una rereguarda inexpugnable durant els últims 310 minuts, el temps que acumula sense rebre un gol, un mèrit que també correspon al porter Alisson.

En atac, brillen Willian, Coutinho i també Paulinho, aprofitant l'atenció dels rivals que acapara Neymar, el jugador amb més trets (23), xuts a porta (12), ocasions creades (16) i intents de regatejos (40) del Mundial.

L'únic problema per a Tite apareix al centre del camp, on no podrà comptar amb el sancionat Casemiro. Però té un recanvi de garanties,el veterà Fernandinho, bregat en la Premier després d'un lustre vestint la samarreta del Manchester City.



Tres gols per partit

Si Brasil presenta la millor defensa del torneig, en atac Bèlgica no té rival: ha anotat 12 gols, una mitjana de tres per partit. A més, juntament amb l'Uruguai, ha guanyat tots els seus partits, encara que en l'últim va necessitar una dosi d'èpica per remuntar un 0-2 davant Japó.

Per avui, Robert Martínez dubta si mantenir Carrasco i Mertens o fer jugar Chadli i Fellaini, golejadors en l'últim partit. El seu domini del joc aeri i poder físic podria ser important.