Mútuacat-Bravo Trail, un equip que vol ser referent

El primer club de curses de muntanya de Manresa ja és una realitat. Un projecte cuinat des de fa sis mesos per Toni Martín i un grup d'amics que, gràcies al patrocini de Mútuacat i el seu centre mèdic Salut Solucions, han fet possible la creació del Mútuacat-Bravo Trail.

Aquesta entitat sorgeix de la necessitat d'unificar sota una mateixa estructura corredors federats de la comarca per competir en curses de muntanya a Catalu-nya i Espanya. Al capdavant, un home, Toni Martín. Ell ha impulsat una entitat que pretén, segons el seu director, «ser una referent a la Catalunya Central».

Malgrat que feia mesos que el club es va crear, la seva presentació no s'ha fet oficial fins aquesta setmana. Així, Mútuacat-Bravo Trail comença la seva aventura amb més de 20 atletes masculins i femenins. Un equip que no es federarà fins a la pròxima temporada, la qual comença el febrer, però que ja ha aconseguit pòdiums importants en algunes curses.

Dels noms destacats del club hi consten persones vinculades a la llarga distància, com Sergi Cots, amb més d'una cursa de gairebé 300 km, Albert Comellas, Joan Pallars, Jeroni Soler, David Preñanosa o Xavi Fígols. També hi formen part Carles Sunyer, David Lozano, Neus Rossiñol, Enric Garcia, Olga Parera, M. Àngels Lozano, Joan Mires, Roger Embid, Oriol Jordana, Pau Nacenta, Vicente Romero i Xavi Rodriguez.

A la presentació, que va tenir lloc al castell d'Oller del Mas, hi van assistir tots els atletes de l'equip i representants de Mútuacat i Salut Solucions. La vetllada va tenir la col·laboració de Ca l'Arpellot, del Grup Llobet, que va presentar les seves novetats gastronòmiques saludables de cara a aquest estiu.

En aquest sentit, Toni Martín va presentar el club com a «un grup de referència on es pugui gaudir de la muntanya en l'àmbit professional i amateur, amb un assessorament exhaustiu per part de professionals de l'esport». En aquest punt, el centre mèdic Salut Solucions oferirà revisions mèdiques dirigides pel doctor Xavier Sant, responsable mèdic de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada (FEDME) i de la Federació Catalana d'Atletisme (FCA). El doctor Sant té una àmplia experiència en el control i l'assessorament d'esportistes d'alt nivell, en totes les disciplines dels esports de muntanya i de running. En aquestes seleccions participen esportistes com Kilian Jornet.



Una de les grans novetats d'aquest projecte és la creació d'una escola de formació per a nens i nenes d'entre 5 i 13 anys, que s'ubicarà a les instal·lacions de l'Escola Joviat. Aquesta escola començarà la seva activitat el mes de setembre, però qui vulgui apuntar-s'hi ja ho pot fer a la botiga Bravo Running, al carrer del Born.

La base de l'escola estarà guiada per la voluntat de realitzar esport saludable i segur, la socialització, solidaritat i sostenibilitat.