Anniina Äijänen «Tinc el repte d'ajudar el Cadí a millorar el lloc del curs passat»

És el penúltim fitxatge del Cadí la Seu. Finlandesa de Tampere, una de les principals ciutats del país després d'Hèlsinki, al sud, i acabada de formar acadèmicament i esportivament a Cincinnati, a la Universitat de Xavier

Anniina Äijänen assegura que de la seva ciutat natal s'enduria el pa finès i la xocolata, i de la ciutat americana on ha fet estudis superiors, les amistats. Ala pivot de 188 centímetres i 22 anys, ha de repartir-se minuts amb Georgina Bahí.



Suposo que ben poc deuria conèixer el Cadí, i menys encara la Seu d'Urgell.

Vaig haver de buscar una cosa i l'altra, però la majoria de la informació que vaig rebre em va arribar per la meva agència (de representació). Ara ja he parlat amb l'entrenador i el director tècnic, així que conec molt més tant l'equip com la ciutat.

I què n'espera, de la seva primera experiència professional? Preveu moltes diferències entre el bàsquet espanyol i la NCAA?

Sense haver començat a entrenar ni a jugar és difícil dir quines són les diferències. De ben segur que ho sabré una vegada hi arribi! I de la meva primera experiència professional n'espero tenir una bona temporada i ajudar a que l'equip tingui èxit. També m'agradaria aprendre espanyol o català i conèixer la ciutat i Espanya.

No deu conèixer pas cap de les vostres futures companyes, oi?

Encara no conec ningú de l'equip, però podria ser que hagués jugat contra algunes d'elles en altres equips. Ara bé, no les conec personalment.

Com ha sigut la seva experiència universitària?

Va ser bona. Vaig aprendre molt. Hi vaig fer molts bons amics i m'ha agradat molt la ciutat de Cincinnati. Em vaig graduar en Estudis Internacionals, i potser algun dia tornaré a la universitat per fer-hi un màster. Però mentre pugui, primer em vull centrar en el bàsquet.

Deia, en confirmar-se el seu fitxatge, que pretenia treballar fort i millorar. És aquest el seu repte? Quin és el seu estil de joc?

Vull aprendre i millorar tant com sigui possible, ja que el joc és una mica diferent al dels Estats Units. El meu altre objectiu és ajudar l'equip tant com pugui, a millorar la posició de l'any passat. Personalment, m'agrada jugar a la posició de 4 perquè em sento còmoda estant a prop de la cistella. Ara bé, també puc moure'm pel parquet i llançar. M'encanta que l'equip es mogui plegat, que s'intercanviïn les posicions, és quan és més divertit.

De vostè es diu que pot rebotejar, que defensa bé i que disposa d'un bon llançament de tres punts. Hi està d'acord?

És cert que m'agrada jugar dins i fora. Però encara he de millorar tant la meva defensa com el tir de tres punts. I més encara en una lliga que serà més dura.

Tot i no haver jugat com a professional, té una dilatada experiència internacional en categories inferiors i com a sènior.

He jugat amb l'equip nacional finlandès des dels 14 anys i el meu primer partit amb l'equip nacional sènior va ser fa cinc anys. M'encanta representar el meu país, perquè vas a competir contra algunes dels millors jugadors d'Europa. El nostre objectiu és guanyar-nos la plaça per poder jugar un campionat europeu. No ho hem aconseguit en molts anys, però tenim moltes jugadores motivades i esperem que assolim aquesta meta pròximament.