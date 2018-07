Mendes: «Si Cristiano se'n va, serà un nou desafiament»

Jorge Mendes, el representant de Cristiano Ronaldo, de qui s'especula que podria ser molt a prop d'abandonar el Reial Madrid per fitxar per la Juventus, va assegurar ahir que, si el futbolista «acaba sortint» de l'equip blanc, només es tractaria d'una «nova etapa i un nou desafiament en la seva brillant carrera» i que només sentiria «agraïment» pel club blanc.

«Si Cristiano Ronaldo surt del Reial Madrid quedarà eternament agraït al club, al president, a tota la directiva, a tot el grup mèdic, funcionaris i aficionats madridistes repartits pel món. Si això succeeix serà tot just una nova etapa i un nou desafiament en la seva brillant carrera», va afirmar Jorge Mendes al diari portuguès Record.

Cristiano Ronaldo, de 33 anys, podria anar-se'n del Reial Madrid, on va arribar el 2009, un moviment va deixar caure després de l'última final de la Lliga de Campions a Kíev. Llavors, el portuguès va deixar entreveure que el seu futur com a madridista no estava clar, tot i que havia renovat el contracte ael gener.

Amb el club blanc ha aixecat dues Lligues (2012 i 2017), dues Copes del Rei (2011 i 2014), dues Supercopes d'Espanya (2012 i 2017), quatre Champions League (2014, 2016, 2017 i 2018), dues Supercopes d'Europa (2014 i 2017) i tres Mundials de Clubs (2014, 2016 i 2017).



Ja li 'col·loquen' una casa

Els mitjans de comunació italians van començar a especular ahir amb detalls del fitxatge de Cristiano Ronaldo per la Juventus: es va filtrar una imatge d'una hipotètica samarreta de la Juventus amb el seu nom, Mediaset deia que la presentació es podria fer demà mateix, i el portal Tuttosport va oferir les imatges de la luxosa mansió on suposadament viuria el futbolista portuguès: una casa de 1.000 metres quadrats en una finca de 44.000 metres quadrats.