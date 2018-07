L'ala-tanca Pep Costajussà retorna al Manresa FS, ara al primer equip

Pep Costajussà, ala-tanca, exjugador dels equips base del Manresa FS en diverses etapes i actual campió d´Espanya sub 19 amb la selecció catalana, s´ha compromès per fomar part de la plantilla del primer equip del Manresa FS. Provè del CN Sabadell i té 19 anys.

Es va iniciar a les bases del Palau Solità FS, al segon any d´aleví va signar pel FC Barcelona on hi va estar tres temporades. Desprès va passar un any de cadet pel CN Sabadell per venir al Manresa des de l´edat de 15 anys fins als 17, fent trescursos al Bages. L´últim any de juvenil l'ha jugat al CN Sabadell.

Amb aquesta nova incorporació, l´equip s´assegura futur i augmenta l´essència Manresa tant determinant aquesta temporada per la nova directiva del club.