Tres capitans, un llibre i bons auguris per a Baxi

Tres excapitans del Bàsquet Manresa i membres de l'actual estructura del club, l'entrenador, Joan Peñarroya, el director esportiu, Román Montañez, i el membre de l'executiva Jordi Singla van fer ahir de padrins de la segona presentació a Manresa del llibre d'Angie Bach Puedes tocar el cielo, el milagro del TDK Manresa, que es va fer a Cal Manel. L'acte, al qual no va poder assistir a última hora l'altre convidat anunciat, Rafa Martínez, va ser més un record de moments passats i un avançament del que pot passar la temporada vinent, amb molts bons auguris de tots els assistents, que no pas una presentació del llibre pròpiament dita.

Amb la conducció del cap d'esports de Regió7, Xavier Prunés, l'acte va començar amb parlaments del president del Baxi Manresa, Josep Sàez, que va voler fer un paral·lelisme entre la història del llibre i la del club. «En el llibre es diu que si es treballa fort es pot tocar el cel. Fa vint anys vam tocar el cel quan vam guanyar la lliga. Ara treballem per tocar un tros de cel, com el que vam poder tocar els darrers play-off»

També va parlar l'historiador manresà Francesc Comas, autor del pròleg del llibre, que va recordar que «a mi em va passar una mica com a l'Angie a l'hora de fer el llibre de la història del club. No en soc ni soci ni aficionat, però vaig pensar que era una bona manera de relatar com s'implica la ciutat en el club».

Passat i present

A continuació, Montañez, Singla i Peñarroya van recordar anècdotes del passat. L'actual entrenador, en ser preguntat sobre si recordava amb amargor que l'any de la lliga ell ja no hi era, va ser clar en afirmar que havia estat «una putada. Tota la vida aquí i el primer any que marxo, la guanyen».

De tota manera, tots tres van ser unànims en destacar que la temporada que ve s'obren bones perspectives. En ser preguntat sobre la confecció de la plantilla, Montañez va recordar que «hi ha cinc jugadors amb contracte, Gintvainis, Lundberg, Muñoz, Jou i Sakho», dels quals Peñarroya va dir que «segur que se'n queda més d'un». Es van mostrar més enigmàtics, en canvi, sobre el futur de Jordi Trias i Nacho Martín, dos jugadors que el tècnic va entrenar a Andorra i que finalitzaven contracte.

Això sí, va afegir que «mirarem de tenir els millors jugadors que poguem en cada posició, i amb això seré exigent amb en Román», que va confirmar que «ja ho està sent». Serà un estiu llarg a l'hora de confeccionar la plantilla i, com ells mateixos van dir, amb poc temps per llegir llibres.