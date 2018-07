Xavi: «M'he de veure a la banqueta, no és fàcil»

arxiu particular

Xavi Hernández arxiu particular

El jugador de l'Al-Sadd de Qatar Xavi Hernández va assenyalar ahir que encara «gaudeix» sobre el terreny de joc i que no es veu encara com a entrenador, tot i que el curs que està fent li ha anat bé per tenir clares les seves idees, tot i que prefereix anar «pas a pas» abans de penjar les botes.

«Anem pas a pas. Segueixo formant-me, el curs d'entrenador m'ha anat bé per posar en ordre les meves idees, que les tinc del tot clares. Però m'he de veure en una banqueta, amb el meu staff, veure el que transmeto . Són moltes coses, i no és fàcil», va reconèixer en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.

Xavi, que ha renovat per dues temporades més amb l'Al-Sadd, no està disposat encara a renunciar a passar-s'ho bé com a jugador. «Em sento bé i m'està costant deixar d'alguna manera el futbol professional. M'ho passo bé, rebo la pilota i gaudeixo. Aquesta és la meva idea, gaudir fins que el cos aguanti», es va sincerar.