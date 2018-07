Anglaterra i Croàcia volen imposar el seu favoritisme i passar a semis

Les seleccions d'Anglaterra i de Suècia s'enfrontaran després d'aconseguir una classificació agònica per als quarts (16h, Cuatro), amb l'objectiu compartit de tornar a les semifinals, una ronda que tant els britànics com els escandinaus no trepitgen des de fa més de dues dècades.

Tot i ser favorita, Anglaterra espera gestionar l'eufòria que envaeix el país en el seu primer èxit des de l'Eurocopa del 1996, quan va arribar a les semis a casa. «Toco de peus a terra. Fa 30 anys que sóc al futbol i he tingut molts altibaixos», va advertir el seleccionador anglès, Gareth Southgate, que té la baixa per lesió del davanter Jamie Vardy i els dubtes d'Ashley Young i del migcampista Dele Alli.

Just després d'aquest duel, a les vuit del vespre (Telecinco), les seleccions de Rússia i de Croàcia tancaran els quarts de final amb un duel en què els balcànics són favorits. L'equip del barcelonista Ivan Rakitic i del madridista Luka Modric espera tornar a unes semifinals 20 anys després, encara que l'amfitriona ja ha complert amb escreix i jugarà sense pressió.

Si Rússia guanya, tornaria a unes semifinals d'un gran torneig per primer cop des de l'Eurocopa del 2008, quan va caure davant Espanya, a qui ha eliminat en el present Mundial als penals. També els va necessitar Croàcia per superar Dinamarca i aspirar a igualar la històrica fornada de França'98, on Suker, Boban i Prosinecki van golejar a quarts Alemanya (3-0), abans de caure amb la selecció gala (2-1 ) en el penúltim esglaó.