Arthur es mostra «molt feliç» de fitxar pel Barça

El migcampista brasiler Arthur Melo va avançar ahir el seu fitxatge imminent pel FC Barcelona en acomiadar-se del Gremio i assegurar que està «molt feliç» per veure complert el somni de vestir de blaugrana.

«Estic molt feliç per vestir la samarreta del millor club del món, el club amb què sempre he somiat jugar. Gràcies al Barça estic complint un somni, agraeixo tot el que han fet per mi», va assegurar en roda de premsa.

A més, el migcampista, que hauria de tenir pes a la plantilla blaugrana després de la marxa d'Andrés Iniesta al Japó, va assegurar que té bones referències del club i de la capital catalana. «Tot el que m'han parlat del club i la ciutat fa que tingui les millors expectatives», va augurar.

Arthur, a la sala de premsa de les instal·lacions del Gremio, es va acomiadar del club de la seva vida: «Estic agraït al Gremio, que em va acollir als 14 anys i és responsable de tot el que sóc avui. No és un adeu, és només un fins aviat. La meva història amb el Gremio no acaba aquí».

Mentre no arriba la confirmació oficial del FC Barcelona, tant Arthur, de 21 anys, com el Gremio van confirmar que en les pròximes hores el jugador viatjarà a la ciutat comtal per signar el seu nou contracte com a blaugrana.