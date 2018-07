Els diables vermells cremen Brasil

Bèlgica va de debò. L'equip virtuós, favorit per fer el salt de qualitat en les últimes cites, com el Mundial de Brasil i l'Eurocopa de França, sembla que s'ha cregut que aquesta és la seva gran oportunitat per arribar a la final del Mundial. No va témer derrotar Anglaterra a la fase de grups i anar per la banda del quadre de Brasil. Ahir va fer un recital a la primera part i va saber patir a la segona per fer fora la gran favorita al títol. El combinat sud-americà va fer molt a la represa per millorar la seva sort, però en el gran partit del campionat, fins ara, no va trobar mai Neymar ni Coutinho i ha de fer les maletes a tres partits de lluitar per l'hexacampionat.

Davant del fet que Tite, el seleccionador brasiler, repetís el mateix esquema que en tots els partits anteriors, amb l'únic canvi forçat de Fernandinho pel sancionat Casemiro, Robert Martínez va presentar una alternativa. Va confiar en l'equip que va remuntar contra el Japó. Fellaini, en el lloc de Mertens, i Chadli, en el de Carrasco, li van permetre tancar millor el centre del camp. La defensa de tres es convertia en cobertura de quatre quan els brasilers atacaven. Fellaini i Chadli ajudaven Witsel al centre del camp i permetien que els tres més talentosos, De Bruyne, Hazard i Lukaku, es despengessin i iniciessin ràpides contres.



Punt d'inflexió

Tot i això, Bèlgica va tenir sort en els primers minuts, ja que Thiago Silva va rematar amb la cuixa al pal en un córner i Neymar i Paulinho van avisar tot seguit. El punt d'inflexió va arribar a pilota aturada. De Bruyne llança un córner al primer per al seu equip, Kompany remata enrere i la pilota pica en el braç de Fernandinho abans de superar el porter Alisson.

El gol va donar tranquil·litat als europeus, que van insistir en el seu pla i van trobar l'ajut del seu porter, Courtois, en aturar una rematada de Gabriel Jesus i una altra de Marcelo. Els contraatacs belgues, però, eren cada cop més perillosos i, al minut 31, va arribar el segon gol. El poderosíssim Lukaku s'endú la pilota amb força al mig del camp, trenca línies brasileres i descarrega a la dreta perquè De Bruyne avanci uns metres i, davant de la passivitat de Marcelo, rebenti la pilota d'un xut creuat al fons de la porteria.

Alarma vermella per al Brasil, però Tite seguia sense tocar res. Gabriel Jesus i Coutinho, aquest amb el xut de sempre, van posar a prova Courtois, però una falta directa de De Bruyne i un cop de taló de Kompany en un altre córner van fer el mateix amb Alisson i van tancar una vibrant primera meitat.

Els segons 45 minuts encara van ser més espectaculars. Tite va fer entrar al camp un Firmino que és, de llarg, el nou que necessitava Brasil des de l'inici. El davanter del Liverpool juga i genera espais per als seus companys i l'allau de joc de la verde-amarela no va trigar a arribar.



Atacs amb poc premi

En els primers instants, Paulinho va posar a prova Courtois en una bona arribada. En un contraatac entre Hazard i De Bruyne, el primer va estar a punt de fer el tercer, però Bèlgica cada cop s'aculava més.

L'entrenador brasiler va decidir fer més canvis i va introduir al camp Douglas Costa. L'extrem de la Juventus va donar un altre aire a la seva formació i va intentar trencar amb accions de dins cap a fora. Va protagonitzar tres accions seguides, una de les quals va desaprofitar un Neymar desencertat.

A un quart d'hora per al final va arribar el gol. Coutinho, sense impuls, va col·locar una pilota mil·limètrica a l'esquena de Kompany, i Renato Augusto, que havia rellevat Paulinho, va rematar amb el cap fora de l'abast de Courtois. El gol va animar Brasil. El mateix Renato Augusto va tenir l'empat a la mà, però el seu xut, tot sol davant de Courtois, va anar a fora.

Bèlgica encara va haver de patir més. Primer, en un contraatac en què Neymar va assistir però Coutinho va obrir massa el peu i va disparar fora. En el segon, Neymar va reclamar un penal inexistent de Meunier i, en el tercer, va rematar buscant l'escaire, però Courtois el va frustrar definitivament.