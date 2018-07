França explota la seva solidesa i deixa fora Uruguai

La selecció francesa es va classificar per a les semifinals d'un Mundial per primer cop en dotze anys després de vèncer Uruguai, en un duel que va controlar gairebé sempre i que va resoldre en dues accions aïllades, una a pilota parada i una altra per culpa d'un greu error del porter uruguià. El conjunt d'Óscar Washington Tabárez va notar massa la baixa del seu millor home en tot el campionat, Edinson Cavani, que no es va recuperar a temps de la lesió muscular que es va fer contra Portugal, i els sud-americans van tenir molt poca presència ofensiva, gràcies, en part, a la bona feina duta a terme pel centre del camp francès.



Una rematada i poc més

Com era d'esperar, el partit va ser una batalla tàctica en què ningú va voler-se descobrir. El tècnic francès, Didier Deschamps, va confiar en Tolisso per tapar la baixa de Matuidi, per sanció, al centre del camp, i el migcampista del Bayern va complir la seva missió, la d'aportar múscul al costat de Kanté i d'un Pogba que està arribant al seu millor nivell en aquest campionat.

La primera meitat va ser de domini gal, però amb poques arribades. Godín va rematar un córner al qual no va arribar un Luis Suárez ahir molt perdut, i, tot seguit, Mbappé no va poder abaixar, també amb el cap, una cessió en una falta lateral.

El gol havia d'arribar a pilota parada i ho va fer abans del descans. Griezmann va servir una falta lateral i el central del Madrid Varane, arribant des de darrere, va creuar l'esfèrica, avançant-se a Stuani i lluny de l'abast de Muslera, per anotar per primer cop. Uruguai va poder empatar tot seguit, en la millor ocasió del partit, però Lloris va fer una gran aturada a rematada de Cáceres i, tot seguit, va obstaculitzar la de Godín, davant mateix de la línia.



Muslera enterra el seu equip

La segona part va ser similar, amb un protagonista desafortunat. L'habitualment segur porter Muslera ja va estar a punt de tenir un accident quan va intentar driblar Griezmann a l'inici del període i el jugador de l'Atlètic va tocar la pilota, que va anar a fora per poc. Uns quants minuts després arribaria el desastre. El davanter francès xuta, aparentment sense perill, des de fora de l'àrea i Muslera emula Karius, el porter del Liverpool, a la final de la Champions, i s'empassa el xut.

Tot i que faltava més de mitja hora, el gol va enfonsar Uruguai, més preocupat d'enganxar-se en baralles per simulacions de Mbappé que per crear perill. De fet, l'oportunitat més clara la va tenir Tolisso, però va rematar alt. França avança i demostra que serà molt complicat trencar el seu mur.