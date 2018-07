Gaviria estrena el groc i Froome i Quintana perden temps

El ciclista colombià Fernando Gaviria s'ha adjudicat aquest dissabte la victòria al sprint en la primera etapa del Tour de França, de 201 quilòmetres entre les localitats de Noirmoutier-en-l'Île i Fontenay-le-Comt. La notícia de la jornada ha estat una caiguda del britànic Chris Froome (Sky) a falta de cinc quilòmetres i una punxada del colombià Nairo Quintana (Movistar), que han perdut temps.

Gaviria, debutant al Tour, s'ha imposat a Peter Sagan, segon en l'etapa, per convertir-se en el primer líder de la gala de ronda. Mentrestant, el alemany Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) ha completat el podi del dia.

Els pitjors parats de l'estrena han estat, sense lloc a dubte, tant el vigent campió com Froome, com Quintana. El britànic ha acabat a 51 segons després de sortir de la carretera i caure a la gespa quan només restaven cinc quilòmetres, i el sud-americà ha perdut 1:15 després de patir un punxada a la roda amb poc més de tres quilòmetres per davant.