L'arbitratge anoienc fa el salt a Segona

Com passa amb els equips, que pugen i baixen de categoria, també els àrbitres passen, a final de temporada, el seu examen i, en relació a diferents paràmetres de puntuacions i proves, també tenen, cada estiu, ascensos, descensos o permanències.

En el cas del futbol i el futbol sala, dos àrbitres anoiencs han aconseguit pujar a Segona Divisió. L'igualadí Rubén Ávalos Barrera (1987) dirigirà partits la propera temporada a la categoria de plata del futbol espanyol. Ávalos es va donar d'alta al Comitè Tècnic d'Àrbitres la temporada 2001-02 i el curs 2009-10 va ascendir a Tercera Divisió. Actualment, portava cinc temporades a Segona B. Aquest no és l'únic ascens ressenyable d'àrbitres catalans de futbol en categories d'abast estatal. Així, el tar-ragoní Julián Villaseñor serà àrbitre assistent de Segona Divisió i la búlgara resident a Barcelona Victoria Petrova xiularà partits de la Primera Divisió femenina.

D'altra banda, han assolit pujar a Segona B dos col·legiats catalans, el gironí Gerard Brull Acerete (amb el número u de la promoció) i el lleidatà Pol Gòdia Solé (amb el número cinc); i com a assistents a Segona B, el lleidatà Josep Antoni Vigo Gatius, Antoni Espadas Navarro, del Baix Llobregat, i la vallesana Marina Peralta Geis.

En futbol sala, un altre anoienc, Bernardo Simón Benet (1980) també ha assolit l'ascens a Segona Divisió. Aquest col·legiat de Santa Margarida de Montbui té una llarga trajectòria i ha estat fins ara força habitual en partits del Manresa FS al Pujolet, tant del primer equip com de la base. La temporada 2008-09 va iniciar la carrera com a àrbitre de categoria estatal a Tercera Divisió i l'any 2011 ja va ascendir a Segona B, fins la darrera campanya, que s'ha tancat el juny. Després de dos anys consecutius superant les proves de promoció, enguany ha estat concedit l'ascens a Segona Divisió a Simón, que, a més de fer d'àrbitre, col·labora com a professor a l'Escola d'Àrbitres de Futbol Sala.

D'aquesta manera, els àrbitres catalans entre Primera i Segona Divisió de futbol sala seran vuit. Quatre a la màxima categoria, Francesc Garcia-Donas, Miguel Moreno i els germans Alberto i Jordi Centeno; i a Segona Divisió, Joel Garcia, Bernardo Simón i els germans Roberto i Sergio Mamolar.