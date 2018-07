Manresa acull un curs per a àrbitres de futbol sala

? Del 16 al 26 de juliol es farà a Manresa un curs per a àrbitres i assistents de futbol sala. Tindrà lloc a la delegació de la FCF a la Catalunya Central (octogonal 13 de la Font dels Capellans), Seran vuit sessions (set teòriques i una pràctica) de 19 a 22 h, de dilluns a dijous. La inscripció es pot realitzar on-line. Cal passar per una entrevista i, si se supera, s'haurà de fer el pagament de 60 euros d'inscripció per als nois i 30 per a les noies. Un cop aprovat el curs, el següent pas serà fer les proves físiques. Cal ser major d'edat i no haver complert els 25 anys, tot i que també poden intregar-se al col·lectiu arbitral els joves de 14 a 18 anys, però amb l'autorització dels pares o del tutor.