Paulinho és molt a prop de tornar al futbol xinès

? Només un any després de la seva arribada al Barça, el brasiler Paulinho és a punt de fer les maletes per tornar a la Xina. El migcampista, segons diverses informacions, ha acceptat tornar al seu antic club, el Guangzhou Evergrande. L'operació és podria tancar per una quantitat superior als 40 milions d'euros que va pagar el Barça l'estiu passat pel migcampista brasiler de 29 anys. L'arribada del seu compatriota Arthur, l'ascens del jove Carles Aleñá i la pretenció del club de fitxar un altre migcapmista fa que Paulinho vegi molta competència i opti per anar-se'n.