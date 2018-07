La Ruta Minera preveu acollir uns 600 cicloturistes en els dos recorreguts

La Ruta Minera, la marxa cicloturista que transcorre per gairebé una vintena de municipis de l´Alt Berguedà vinculats a la mineria, arribarà diumenge que ve a la seva cinquena edició. Enguany, la prova estrenarà la denominació de Gran Premi Diputació de Barcelona, fet que suposarà una injecció econòmica d´uns 3.000 euros per part de l´ens provincial per afavorir la consolidació de l´esdeveniment esportiu, que tindrà sortida i arribada a la zona esportiva Toni Sabata de Berga.

La marxa és organitzada pel Club Ciclista la Mineria i l´Ajuntament de Berga, i tindrà dues modalitats diferents. D´una banda, hi haurà la marxa llarga, la més tradicional, anomenada la Ruta Minera, de 154 quilòmetres i 3.800 metres de desnivell positiu acumulat. Aquest recorregut, de nivell més alt, inclourà l´ascens a cinc ports, entre els quals destaca el coll de Pradell, un dels més característics de la prova, de 15 km i el 7,5% de desnivell.

D´altra banda, la marxa curta s´anomena la Pedraforca, modalitat introduïda l´any passat i que ha adoptat el nom del massís berguedà, ja que transcorre al voltant de l´emblemàtica muntanya. En aquest cas, la marxa consta de 116 km i 2.800 metres de desnivell positiu, i comparteix una part del recorregut amb la marxa tradicional, tot i que no inclou l´ascens a l´esmentat coll de Pradell. Es tracta d´un circuit més assequible però sense renunciar de cap de les maneres a l´exigència física de la marxa clàssica.

La Ruta Minera és una prova no competitiva que té l´objectiu de promoure l´esport, la natura i el turisme familiar. En aquest sentit, el regidor d´esports de l´Ajuntament de Berga, Ivan Sànchez, comenta que «La Ruta Minera és una exemple d´allò que pot oferir la comarca en l´àmbit esportiu, turístic i cultural». Per la seva banda, Ramon Tarragó, membre de l´organització, destaca el caràcter inclusiu de la Ruta Minera, gràcies a la participació del Génesis Cycling Team, una entitat barcelonina que promou la pràctica esportiva de persones amb discapacitat. En aquest sentit, Tarragó també va aprofitar la presentació de la prova davant dels mitjans de comunicació per desvetllar alguns dels corredors que prendran part en la prova, com per exemple l´esportista berguedà Xavi Caballol i el ciclista d´elit, amb una àmplia trajectòria en Jocs i Mundials paralímpics, Juanjo Méndez.

Els organitzadors de la marxa cicloturista preveuen la participació d´un 600 corredors, una xifra similar a la de les darreres edicions. Les inscripcions per prendre part a l´esdeveniment esportiu es tancaran avui, diumenge 8 de juliol. Tots els corredors s´emportaran una medalla de record. Per a més informació, es pot consultar el lloc web oficial de la prova (www.larutaminera.org).