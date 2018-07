Segona semifinal per als belgues en tota la història

? Bèlgica jugarà dimarts, a Sant Petersburg, la segona semifinal de Mundial de la seva història. La primera va ser el 1986, quan la selecció que aleshores entrenava Guy Thijs va fer fora Espanya, per penals, en els quarts de final. En la penúltima ronda es va trobar de cara Argentina, i dos gols de Maradona la va deixar sense final contra Alemanya. Precisament, en aquell Mundial de Mèxic, Bèlgica va jugar el partit de consolació contra qui serà rival seu dimarts, França. Hi va perdre per 4-2.