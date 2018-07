Croàcia segueix amb vida i avança a semifinals en un final agònic

Rakitic va convertir el penal decisiu que va classificar Croàcia per a les semifinals

Rakitic va convertir el penal decisiu que va classificar Croàcia per a les semifinals MAXIM SHEMETOV/reuters

El miracle rus va estar a punt de produir-se. Només els set metres van evitar la campanada de la selecció amfitriona davant una Croàcia que va veure com Fernandes portava el partit als penals, quan només faltaven cinc minuts per acabar la pròrroga.

La selecció russa va sortir amb molta intensitat. A diferència del partit contra Espanya, el combinat local va pressionar la sortida de pilota dels croats per intentar que aquesta no passés pels peus de Modric i Rakitic. D'entrada ho van aconseguir, després Croàcia va anar creixent en el partit i els russos es van limitar a esperar la seva oportunitat al contraatac.

D'aquesta manera van arribar les primeres ocasions dels locals, amb un Txérixev molt incisiu i un Dzyuba que guanyava totes les pilotes dividides. Els croats, però, amb un Rebic desequilibrant, també gaudien de les seves ocasions.

Malgrat això, la selecció dirigida per Zlatko Dalic trobava a faltar el joc de creació al mig del camp. Així, el punyal més ofensiu per als balcànics va ser la banda dreta, amb les centrades de Vrsaljko.

A la mitja hora de joc, en una jugada aïllada, Txérixev robava una pilota al mig del camp i, després d'una paret amb Dzyuba, engaltava un xut des de fora l'àrea que sorprenia Subasic i entrava per l'escaire. El gol va ser un cop dur per als croats, que van tardar vuit minuts a assimilar que el seu domini era insuficient. Llavors, en un contraatac, Mandzukic va conduir la pilota per la banda esquerra i la va posar a l'àrea perquè Kramaric, des del dar-rere, anotés el gol de l'empat.

A la segona part, Croàcia va posar el futbol, i Rússia, el cor. El matx es va convertir en un monòleg croat al segon temps, això sí, amb una selecció local molt ben plantada defensivament que no permetia tenir ocasions fàcils al seu rival.

Amb el pas dels minuts, el cansament va afectar més als croats, fet que els russos van aprofitar per fer un pas endavant. Així, el partit va arribar al final dels 90 minuts reglamentaris i del temps afegit amb empat a un.

A l'inici de la pròrroga, Croàcia va fer l'1-2 en la sortida d'un córner amb un remat del central Vida. Semblava que els balcànics tenien un peu i mig a les semifinals. Però una de les lliçons que va deixar el partit, i potser el Mundial, és que no es pot donar per mort els russos.



Els amfitrions van arribar molt millor físicament al final del partit. Quan faltaven cinc minuts, a la desesperada, amb tot l'equip bolcat a l'atac i amb tot un estadi animant sense cessar, Mario Fernades va posar el cap de manera molt oportuna en una falta lateral servida per Dzagoev. La pilota va entrar i l'estadi va embogir. Els croats no s'ho podeien creure després de suar tinta per trencar el mur rus.

En els darrers minuts, el partit s'hauria pogut complicar per als balcànics si no fos per dues grans aturades de Subasic. Així, el matx va arribar a la tanda de penals, en la qual Croàcia va ser més efectiva. Rakitic va marcar el penal definitiu, després d'una aturada de Subasic i del xut errat de l'autor del darrer gol rus, Mario Fernandes.

Croàcia va mostrar més futbol però la lluita de Rússia va igualar les tornes. Així, els balcànics arriben a semifinals amb dues tandes de penals consecutives a les cames.