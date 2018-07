Hamilton obté el millor temps a Silverstone

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va obtenir la quarta pole position de la temporada al Gran Premi de la Gran Bretanya, que s'està disputant al circuit de Silverstone. Hamilton, que per quart curs consecutiu sortirà des del primer lloc en aquest traçat, va fer una darrera volta extraordinària i va batre amb menys d'una dècima de segon els dos pilots de l'escuderia Ferrari.

L'anglès va acreditar un millor temps de 1.25.892 i va superar en 44 mil·lèsimes l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), que, tot i que es va queixar de mal de coll, va aconseguir finalitzar en segons posició. El finlandès Kimi Räikkönen (Ferrari) ocuparà la tercera posició en l'engraellat, davant el seu compatriota Valtteri Bottas (Mercedes), mentre que els dos pilots de l'escuderia Red Bull, l'holandès Max Verstappen i l'australià Daniel Ricciardo, van acabar cinquè i sisè, respectivament.

Per la seva banda, Fernando Alonso (McLaren) no va poder passar a la Q3, però ocuparà el tretzè lloc, en la part neta de l'engraellat, el primer cap de setmana en què l'equip McLaren disputarà una cursa amb la nova configuració en el seu organigrama, després de la renúncia del seu director, Éric Boullier. Finalment, Carlos Sainz (Renault) va ser una de les víctimes del mal comportament dels motors Renault a Silverstone, ja que no va poder passar a la Q2 i sortirà des del setzè lloc.