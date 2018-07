L'Egiba omple el cistell de medalles a l'estatal de trampolí a Valladolid

El Gimnàs Egiba està de bon any. Després dominar la lliga Iberdrola de Primera Divisió fa unes setmanes en gimnàstic artística femenina , de tenir a Thierno Boubacar com a guanyador dels Jocs del Mediterrani i del campionat de Catalunya absolut individual (i en gimnàstica artística encara queden els estatals), aquest cap de setmana, els seus gimnastes han brillat en la modalitat de trampolí, aconseguint diverses podies en els campionats d´Espanya de l´especialitat celebrat al pavelló Pisuerga de Valladolid.

A títol individual, i en categoria absoluta, Marc Torras i Cristina Masfret van ser subcampions estatals en trampolí; en el cas de Masfred és la seva millor classificació en un campionat d´espanya absolut; Torras havia estat campió els anys 2014 i 2016. En categoria femenina, la primera plaça va ser per a Noemí Romero (Club Trampolí Albacete) amb 96,145, seguida de Cristina Masfret amb 95.650 i de Cristina Sainz (Club Trampolí Albacete) amb 94.085. En l´apartat masculí, primera plaça per al madrileny Jorge Martín amb 57.365, classificant-se a continuació Marc Torras amb 56.590 i Alejandro Martínez (Gimnasia Burgos) amb 53.155.

En júniors, Naira Rexach va aconseguir per primer cop el títol estatal en el nivell 8 i Marina Chavarria va recuperar la primera plaça en el nivell 7. Per equips, l´Egiba femení amb Naira Rexach, Marina Chavarria i Cristina Masfret van fer història doncs per primer cop van aconseguir guanyar.

En l´apartat de sincronisme, Marc Torras, de l´Egiba, fent parella amb Jaume Ponce (Albacete) van alçar el títol estatal, però van tenir molt a prop la segona parella classificada, formada per Marina Chavarria (Egiba) i Erika Sanz (Valladolid), que per tant va ser subcampiones d´una modalitat que a Espanya és categoria única, sigui parelles de nois, noies o mixtes.

Com no podia ser d´una altra manera, l´entrenadora dels manresans, Clara Bozzo va mostrar ahir la seva satisfacció pels resultats.