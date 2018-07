Lluís López: «Serà un gran any, les coses aniran bé»

L'Espanyol va renovar el central manresà Lluís López fins al 30 de juny del 2022 i amb una clàusula de rescissió de quinze milions d'euros. La propera temporada, la 2018-19, el futbolista del planter seguirà al filial blanc-i-blau, però al curs següent, el 2019-20, ja tindrà fitxa professional amb el primer equip.

En unes declaracions a la televisió oficial del club, López va explicar que «estic molt feliç, perquè m'ha arribat l'oportunitat que he buscat després de 14 anys defensant aquests colors». El central manresà va assenyalar que té bones sensacions: «Penso que serà un gran any i que les coses aniran bé al primer equip i al filial», va afegir. Pel que fa als objectius d'aquesta temporada, va comentar que «volem mantenir el mateix nivell d'aquest any. Volem mantenir la categoria i, a mesura que avanci la temporada, ens marcarem els objectius». López, que va arribar al club blanc-i-blau en categoria benjamí, afrontarà la seva quarta temporada al filial.