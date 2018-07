El Manresa serà a la Copa Cor de Catalunya

Després de l'èxit i la bona acollida que va tenir entre els clubs i els aficionats l'estiu passat, el Joanenc ha optat per organitzar el proper mes d'agost la segona edició de la Copa Cor de Catalunya, un torneig que té moltes similituds a les primeres edicions del Trofeu Ciutat de Manresa del Gimnàstic, als anys 80.

La gran novetat d'enguany serà la presència del Manresa, equip de Primera catalana, en un cartell que completen els quatre equips de Segona Catalana de la Catalu-nya Central: el Solsona (grup 5), el Berga, el Sallent i i el mateix Joanenc, tots tres del grup 4, conjuntament amb l'Avià, que la propera temporada jugarà a Tercera Catalana. L'única absència envers l'any passat és el Gironella.

Els sis equips participants estaran dividits en dos grups de tres; per tant, la competició prèvia seran dos triangulars, i el primer classificat de cadascun d'ells disputaran la final. Al grup A hi seran el Manresa, el Joanenc i l'Avià; i al B, el Solsona, el Berga i el Sallent. Els partits es jugaran de dilluns a divendres, del 20 al 24 d'agost, i la final, el dissabte 25. En cadascuna de les jornades es farà un partit a les nou del vespre, menys dimarts, que n'hi ha programats dos, un a les set i l'altre a les nou. La final està prevista a dos quarts de nou. Els partits és jugaran al camp municipal de Sant Joan.

La Copa Catalunya té la col·laboració de la delegació a Manresa de la Federació Catalana de Futbol i de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

L'agost passat, el Joanenc, l'amfitrió, es va endur la primera edició, en derrotar el Solsona a la final per 5 a 3. Cal tenir en compte que es va endur la Copa Cor de Catalunya l'equip de menys categoria, ja que cal recordar que el Joanenc aquesta darrera temporada l'ha jugat a Tercera Catalana, això sí, ha acabat aconseguint l'ascens a Segona Catalana.



La pretemporada del Manresa

La Copa Catalunya serveix per a les diferents formacions de casa nostra com a preparació de la nova campanya; també per a un Manresa que té del tot planificats els partits de preparació.

Els de Piti Belmonte jugaran el dia 29 de juliol el tradicional partit de la Festa Major de Valls de Tor-roella, un dia abans de començar els entrenaments al Congost. Precisament al Nou Estadi, el dissabte 4 d'agost es disputarà un Manresa-Sant Andreu juvenil. El dia 8, San Cristall-Manresa; l'11, Manresa-Tona; el 15, Manresa-Can Vidalet, el 18, Palamós-Manresa; el 20 i 23, els dos partits a Sant Joan; i el 26, el clàssic enfrontament de festa major, davant el Sant Julià d'Andorra, equip que entrena Jesús Barón, directiu del Manresa.