La selecció sub-20 d'Etxarri i Solé venç Portugal en el seu debut a l'europeu

La selecció espanyola sub-20, amb Irati Etxarri (Cadí la Seu) i la igualadina Laia Solé a les seves files, va derrotar Portugal (43-57) en el seu debut en el campionat d'Europa de la categoria, que es disputa a Sopron (Hongria). Solé va anotar cinc punts i va agafar tres rebots en els nou minuts que va ser a la pista, mentre que Etxar-ri no va jugar. Per la seva banda, la selecció sub-17, de la manresana Estel Puiggròs (Segle XXI), va superar Hongria (77-76) en un matx de preparació per al Mundial.