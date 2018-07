El CB Esparreguera, al seu punt més alt

Els nombrosos aficionats al bàsquet d'Esparreguera i rodalies poden estar ben contents i il·lusionats, ja que per primer cop a la història veuran el seu equip competir a la Lliga EBA, la quarta competició en importància a escala estatal.

Fa quatre temporades, l'entitat ja va fer un important primer pas amb l'ascens a Copa Catalunya, i els dos primers cursos van haver de patir per mantenir-se a la categoria. Però tot va canviar fa dos anys, coincidint amb el retorn d'Òscar Navarro al club per fer-se càrrec de la banqueta del primer equip. La campanya 2016-17, tot i que no era l'objectiu inicial, el conjunt esparreguerí es va classificar per primera vegada per a les fases d'ascens a l'EBA. Però el Vic es va creuar al seu camí i va deixar l'eliminatòria sentenciada a l'anada (84-57). Tot i això, l'Esparreguera no es va rendir i, tot i que en la tornada no va poder remuntar, l'equip va créixer.

Enguany, han anat a per totes des del principi i ningú els ha pogut aturar. I és que han assolit l'ascens guanyant els 30 partits que han disputat entre fase regular, quarts de final i final a quatre, una fita que fins ara era inèdita a Copa Catalunya.

Per fer encara més meritòria la gesta dels del Baix Llobregat Nord, cal destacar que ho han assolit amb la majoria de jugadors de la casa, ja que fins a set dels dotze integrants de l'equip campió són d'Esparreguera i dos més d'Olesa, localitat propera. Un fet que s'ha pogut aconseguir gràcies a la bona feina que es fa des de la base d'un club que té 24 equips i 311 jugadors.

De cara al curs vinent, l'entitat ha renovat onze dels dotze jugadors de l'ascens, a excepció d'Ignasi Expósito, i tindrà com a repte principal la permanència. Finalment, l'equip esparreguerí podrà disputar els seus partits com a local al pavelló Ramon Martí, que cada partit està ple dels fidels aficionats de l'entitat. Inicialment, el club tenia dubtes de si el recinte complia els requisits que exigeix la federació espanyola, però aquesta, un cop vistos tots els informes rebuts, exposats i argumentats pel CB Esparreguera, ha acceptat concedir-los una moratòria per tal de poder jugar al seu feu. Aquesta, de moment, només ha estat notificada de paraula, i s'espera que quedi certificada per escrit durant les pròximes setmanes. A més, el juliol, la FEB visitarà les instal·lacions esparreguerines i llavors establirà el temps de durada de la moratòria.