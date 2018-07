El clàssic Open de Puig-reig arranca amb 52 equips

Barceló Boys, vencedors per tercer any consecutiu a Puig-reig

Avui és donarà el tret de sortida a la 22a edició de l'Open de vòlei platja de Puig-reig. Any rere any la competició s'ha anat fent gran i enguany tindrà la particicipació d'un total de 52 equips repartits en les diferents categories. En aquesta edició s'inclouran tres categories de 4x4. L'open tindrà un total de 38 equips masculins, 10 formacions femenines, i la categoria dels més petits, la júnior, tindrà un total de 4 equips. Els partits començaran a les 8 del vespre i es preveu que s'acabin cap a les 23 h.

La competició es jugarà simultàniament en dues pistes situades al passeig Riera de la Sala, al costat del pavelló. Els camps tindran unes dimensions de 9x18 metres i en cas de pluja els partits es disputarien dins del pavelló. Els enfrontaments de classificació es jugaran des d'avui fins divendres. El dissabte es durà a terme la fase final. Cal tenir en compte que les semifinals i la gran final es disputaran al millor de tres sets a quinze punts. Els àrbitres dels partits seran els mateixos jugadors dels equips que hagin guanyat la confrontació anterior, i així succesivament.

A les fases finals, els organitzadors del torneig preveuen que hi haurà algun àrbitre federat, i si no algun professor d'INEF que entengui de l'esport. El divendres hi haurà un sopar gratuït per a tots els participants al torneig, on també és farà l'entrega d'un obsequi.

L'equip Barceló Boys porta tres anys consecutius guanyant el torneig. En l'edició d'enguany, els quatre jugadors del Barceló Boys buscaran revalidar el títol i ser per quart any seguit el millor equip de la competició.