Ferran Sibila-David Batanero, un duet futbolístic que triomfa a Suècia

El sallentí David Batanero i el gironellenc Ferran Sibila s´han convertit en dos pilars fonamentals del GIF Sundsvall en només un any i escaig arxiu particular

Sundsvall és una tranquil·la ciutat de menys de 60.000 habitants situada al centre de Suècia i amb port al golf de Bòtnia, que separa la península escandinava de Finlàndia. Les fites més rellevants del seu històric club de futbol, el GIF Sundsvall, fundat l'any 1903, han estat assolir el 2011 i el 2014 el subcampionat de la Superettan, la Segona Divisió sueca, amb el consegüent ascens a l'Allsvenskan, la Primera Divisió.

Joel Cedergren, l'exjugador de l'entitat que va signar l'ascens com a tècnic el novembre del 2014, va deixar palès, aleshores, el seu inconformisme i va decidir cercar arguments per consolidar l'equip a Primera. Per això va contactar amb l'empresa Soccer Services Barcelona SL, on treballava el tècnic de Gironella Ferran Sibila. Els professors de la Universitat de Vic (UVic) fundadors de l'empresa són també els creadors del mètod'Ekkono, «un sistema d'entrenament per formar jugadors intel·ligents», especifica Sibila.

«Durant dos anys, Joel Cedergren va estar formant-se en aquesta metodologia, aprofitant la possibilitat de fer-ho a distància, per Skype, i assistint a classes presencials a Barcelona una vegada al mes», rememora el gironellenc. Mentre estudiava, l'entrenador suec va segellar la permanència del GIF Sundsvall a Primera el novembre del 2015 i del 2016.



Una iniciativa inhabitual



Després d'haver completat la seva formació, Cedergren va traslladar una proposta inusual a Soccer Services. «Volia que s'implantés el mètode Ekkono a tot el club, no només al primer equip, també a tots els equips formatius» asse-nyala Ferran Sibila. La proposició requeria que un tècnic de Soccer Services es desplacés a Suècia durant dos anys per supervisar la implantació de la innovadora metodologia i per exercir de segon entrenador del primer equip de l'entitat. Sibila va entomar el repte. «Als 28 anys, era una oportunitat única exercir d'adjunt a Suècia, a Primera Divisió», rememora.

Una de les responsabilitats de Ferran Sibila al GIF Sundsvall va ser, des dels primers mesos, participar en la cerca de jugadors per reforçar l'equip. «Em va venir a veure mentre m'entrenava amb el Sabadell», exposa el migcampista sallentí David Batanero. Els primers mesos del 2017, Batanero es recuperava «del trencament dels lligaments encreuats del genoll esquerre, des de feia quatre o cinc mesos. El club arlequinat m'havia deixat sense fitxa i el juny finalitzava el contracte amb els vallesans». Malgrat que la seva sanació tot just era incipient, el sallentí va acceptar viatjar a Suècia i sotmetre's a l'avaluació de Cedergren. «Després de fer-me jugar deu o quinze minuts en dos amistosos, l'entrenador suec em va dir que volien fitxar-me, encara que haguéssin d'esperar que em posés en forma». El 30 de març del 2017, David Batanero es va convertir en el primer jugador català del GIF Sundsvall. Alhora, l'equip del comtat de Västernorrland va fitxar el defensa saguntí Carlos Gracia.

David Batanero no va poder jugar amb el seu nou equip fins a l'obertura del mercat d'estiu, el juliol, per raons administratives. «No puc negar que em va anar bé per refer-me del tot», admet. «Vaig debutar com a titular al camp del Halmstads, el 22 de juliol, per la lesió d'un company. La jornada següent rebiem el Malmö i només hi vaig prendre part uns minuts. Després vaig jugar tots els partits com a titular fins al final de la competició, menys un partit que em vaig perdre per sanció». Aleshores, Ferran Sibila no només participava en la preparació dels entrenaments del primer equip i analitzava per a Cedergren el joc dels propers oponents. Implantava el mètode Ekkono al primer equip i supervisava la seva introducció a tots els equips base del GIF Sundsvall.



Vèncer a Göteborg per salvar-se



Els mals resultats acumulats en el tram final de la competició van situar l'equip de Sibila i Batanero al llindar de la catorzena posició final abans de jugar-se l'última jornada de lliga. Aquest lloc obliga a jugar una eliminatòria amb el tercer classificat de la Segona Divisió per determinar qui jugarà a Primera la temporada següent. Per mantenir-se sense més patiment, l'equip de la província de Medelpad havia de guanyar al camp de l'històric IFK Göteborg i esperar una ensopegada del Jönköpings TF de Södra com a local.

Diumenge 5 de novembre del 2017. David Batanero es va lluir a l'Ullevi Stadium i l'humil Sundsvall va golejar el Göteborg (0 a 3). L'empat a zero entre el Jönköpings i l'Östersunds va segellar la permanència de l'equip dels nostres ambaixadors futbolístics. «Quan va finalitzar el nostre partit, el del Jönköpings encara no havia acabat. Vam veure els últims minuts del matx del nostre oponent junts, arraulits a la banqueta, fins que en acabar amb empat vam explotar de felicitat. Crec que mai he celebrat una victòria amb tanta força i segur que cap de nosaltres oblidarà mai aquell dia, és un record que perdudarà», rebla Sibila.

Enguany, el GIF Sundsvall protagonitza una excel·lent primera volta. Tot i perdre dissabte al camp del BK Häcken de Göteborg per 3 a 0, l'equip de Joel Cedergren ocupa una còmoda vuitena posició a l'Allsvenskan, després de dotze jornades disputades. Els de Medelpad han signat resultats meritoris, com l'empat a dos assolit amb l'actual campió, el Malmö FF, o la derrota infligida, altra vegada, al reputat IFK Göteborg (2 a 0).

David Batanero ha jugat tots els partits com a titular i lidera la creació de joc del Sundsvall amb Juanjo Ciércoles, l'excapità del Sabadell. Ha marcat dos gols i ha servit tres assistències. «Fins i tot hem estat sisens, però el nostre primer objectiu és no patir com el curs passat», sentencia Batanero.