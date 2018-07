La bona tasca d´Òscar Navarro va ser premiada per la FCBQ arxiu particular

Òscar Navarro, esparreguerí de 38 anys, ha estat l'encarregat de conduir l'entitat cap a la lliga EBA des de la banqueta. La temporada passada va tornar al club de casa seva i va dur-lo fins als quarts de final de Copa Catalu-nya, però enguany els del Baix Llobregat Nord no han tingut rival i han obtingut l'ascens sense perdre cap partit.



A principi de temporada, s'esperava obtenir aquests resultats?

Inicialment, el repte era millorar el rendiment de la temporada passada i consolidar el projecte. Però era inimaginable assolir l'ascens de la manera com ho hem fet, i més quan vam passar el primer terç de la temporada amb l'absència del nostre base titular, Pau Campaña.

Quines han estat les claus de l'èxit?

Crec que hi han hagut quatre aspectes bàsics. El primer és el treball, l'ambició i la constància dels jugadors, que es prenien cada partit com si fos una final. La sort també ha estat important, ja que hi va haver tres o quatre partits que en una altra situació els haguéssim perdut. El tercer és el grup humà de jugadors i tècnics, érem com una família. Finalment, vull destacar la connexió entre l'equip i l'afició. Recordo un partit de lliga al camp del Martinenc amb més de 150 aficionats esparreguerins, i a la final a quatre de la competició crec que eren més de 250.

Hi va haver algun moment complicat durant el curs?

No especialment. A part dels tres o quatre partits que he dit abans, en les semifinals va ser quan més vam patir, ja que era el partit clau i el vam jugar amb molta tensió.

De cara a la temporada vinent, la idea és mantenir el bloc?

Sí. Volem mantenir un gran nombre de jugadors de la casa i hem renovat onze dels dotze jugadors de la plantilla de l'ascens, a excepció d'Ignasi Expósito. Per tal de completar la plantilla, estem buscant un reforç, ja sigui un exterior que pugui jugar de base o d'escorta, o bé un interior, però per diferents motius de moment no l'hem acabat de tancar.

Quin és el repte de l'Esparreguera a la Lliga EBA?

Enguany, l'objectiu clar és la permanència, i a més llarg termini volem consolidar-nos a la categoria.

La seva bona feina al capdavant de l'equip l'ha portat a ser guardonat per la FCBQ com a millor entrenador d'equips masculins en competició d'àmbit català.

Amb aquest ja he rebut quatre premis aquesta temporada. Tots ells són individuals, però no els podria haver aconseguit sense l'ajuda de tot el col·lectiu que m'envolta.