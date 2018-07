De l'Escola Túrbula a treballar al Japó per a Soccer Services

? Ferran Sibila és un tècnic jove però sobradament preparat. Després de completar la seva formació com a jugador a cavall de l'Espanyol, la Fundació Ferran Martorell i el CE Manresa, com a amateur va jugar només a l'Atlètic Gironella de la seva vila nativa, mentre es llicenciava en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) a la UVic i es formava com a tècnic a l'Escola Túrbula. Abans de finalitzar els estudis, va començar a col·laborar amb l'empresa de serveis per a clubs de futol Soccer Services SL, dels creadors del mètode d'entrenament Ekkono. L'any 2015 va donar a conèixer aquesta metodologia al Japó, durant deu mesos.