L'Espanyol torna avui a la feina amb el manresà Lluís López a les ordres de Rubi

La primera plantilla de l'Espa-nyol torna avui a la feina després de les vacances d'estiu amb les habituals revisions mèdiques i el primer entrenament del nou tècnic, Joan Francesc Ferrer Rubi. Entre els jugadors convocats hi ha els joves Edu Fredes i el manresà Lluís López, que acaba de renovar per quatre temporades.

Al matí, els jugadors es dividiran en dos grups: un farà les proves mèdiques a la Clínica Corachán i l'altre treballarà a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva. A la tarda, tots s'exercitaran de manera conjunta.

L'Espanyol s'entrenarà a Barcelona fins dimecres, quan es desplaçarà a Olot per fer la primera part de la pretemporada. L'equip visitarà els Estats Units, on s'incorporarà el central costa-riqueny Óscar Duarte, que ha participat en el Mundial. Anglaterra i Alemanya seran els altres dos destins dels blanc-i-blaus.