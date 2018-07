Marina Chavarria fa mínima per al mundial en sincronisme

? El subcampionat d'Espa-nya aconseguit per Marina Chavarria i Erika Sanz en sincronisme va tenir valor doble perquè, a més a més de la medalla, va significar puntuació mínima per anar al Campionat del Món. La mateixa Marina Chavarria i Naira Rexach han estat convocades per participar el cap de setmana que ve en una trobada a Portugal, una competició important dins del calendari internacional de trampolí. A Valladolid, l'Egiba va notar l'absència de Robert Vilarasau, que, a causa d'una lesió, no va poder competir. Ell també tenia opcions de podi.