Un organitzador talentós que s'ha establert a Suècia

? David Batanero va respirar futbol des del seu naixement. No en va, els aficionats bagencs encara recorden l'olfacte golejador del seu pare. Va completar la seva formació a cavall del Damm i l'Espanyol. Al filial espanyolista es va iniciar com a semiprofessional. La temporada 2008-09 va fitxar per l'Igualada. Després de defensar els colors del Blanes, el Rubí i el Palamós, el curs 2013-14 va iniciar dues prolífiques etapes al Vallès: al FC Terrassa i al CE Sabadell. A començament del 2017, quan es recuperava d'una greu lesió al genoll esquerre, el GIF Sundsvall hi va confiar per dirigir l'equip a la Primera Divisió sueca.