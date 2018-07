Paulinho abandona el Barça i torna al seu anterior equip de la lliga xinesa

El Barça va confirmar ahir el retorn del brasiler Paulinho Bezerra al Guangzhou Evergrande xinès, el club al qual el va comprar l'estiu passat per 40 milions d'euros. El Barça es va limitar a dir que havia arribat a un acord per a la seva cessió «per una temporada amb opció de compra per part del club xinès», tot i que algunes informacions asseguren que l'opció de compra és obligatòria i ascendeix a 50 milions d'euros.

El migcampista brasiler tindrà una fitxa superior a la que percebia aquesta temporada al Barça i també abans a l'equip de la Super Lliga xinesa. De fet, s'especula amb la possibilitat que cobri 14 milions d'euros per curs, el doble del que percebia abans a la Xina i gairebé el triple del sou que tenia al Camp Nou.

El Guangzhou Evergrande va ser el primer en fer oficial l'operació a la seva pàgina web, amb una foto de Paulinho i la llegenda «Benvingut de nou». Hores més tard, el Barça anunciava la sortida del brasiler amb el següent missatge: «Gràcies i molta sort».

El migcampista, de 29 anys, va deixar el seu futur a l'aire just després que la seva selecció fos eliminada del Mundial en els quarts de final, davant Bèlgica (1-2), divendres passat. Paulinho va assegurar que tenia més ofertes a part de la que li havia fet el seu anterior club per tornar a la lliga xinesa, on va renéixer com a jugador.

Després d'una mala aventura europea al Tottenham, el brasiler es va sumar a l'ambiciós projecte del Guangzhou el 2015, i dos anys després, el 2017, va tornar al Vell Continent com a jugador blaugrana. Un fitxatge que no va convèncer d'inici però que va acabar confirmant el brasiler com un jugador útil per a Ernesto Valverde.



Sense confirmar Arthur

El Barça va anunciar ahir la sortida de Paulinho, però encara continua pendent que faci oficial un moviment de mercat d'un altre brasiler, el també migcapista Arthur, que divendres es va acomiadar del seu club, el Gremio, i va anunciar que complia el «somni» de vestir de blaugrana.

Arthur s'hauria de convertir aquesta setmana en una de les primeres incorporacions del Barça per a la temporada que ve. I la següent hauria de ser la del central francès Clement Lenglet, per a qui l'entitat barcelonista abonaria la clàusula de rescissió de 35 milions d'euros al Sevilla.