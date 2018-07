Sant Joan i Sant Vicenç també tenen aquests dies els seus campionats populars

La passió pel vòlei platja a les nostre comarques està creixent any rere any. Molts pobles de laCatalunya Central ja tenen els seus habituals tornejos d'estiu organitzats. Aquest any, Sant Joan de Vilatorrada s'estrenarà com a organitzador dels seu particular torneig en aquesta disciplina. Del 16 al 20 de juliol es disputarà, a les piscines municipals de Sant Joan de Vilatorrada, la primera edició del torneig de vòlei platja.

La competició està oberta als majors de 16 anys i constarà de deus categories: el 4x4 mixt elit i el 4x4 obert amateur. Per participar-hi, cal inscriure's prèviament, abans de l'11 de juliol, a través del web torneigvolei@gmail.com o bé trucant als telèfons 658 897 213 o 686 929 390. El preu de la inscripció és de 10 euros per jugador i inclou una samarreta, aigua i l'entrada a la piscina municipal, a més d'obsequis per als finalistes.

Sant Vicenç de Castellet també organtizarà, del 16 al 19 de juliol, el seu torneig de vòlei platja. La competició es durà a terme a la zona esportiva des de les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre. Les inscripcions es podran fer al Casal de Joves el RKÓ fins al 13 de juliol.