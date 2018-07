Vettel s'acaba imposant en la bogeria final de Silverstone

El pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari) va sortir guanyador ahir de la bogeria final al Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1, amb dos safety cars seguits, i va ampliar el seu lideratge al Mundial respecte a l'anglès Lewis Hamilton (Mercedes), segon després d'una gran remuntada. El finalnadès Kimi Raikkonen (Fer-rari) va ser tercer i Fernando Alonso (McLaren), vuitè.

La mala sortida de Hamilton el va forçar a remuntar per arreglar els seus errors i mantenir-se prop de l'alemany en la classificació general. Per la seva part, Alonso va tornar a puntuar, conscient que el seu objectiu realista és gaudir cada vegada de que és top 10.

«Una altra vegada en la zona de punts. En cursa aconseguim seguir el ritme dels Renault, dels Haas, dels Sauber i dels Force India. Podem seguir-los sense moltes dificultats, fins i tot som més ràpids que ells en algunes parts, i sembla que estan en una altra lliga els dissabtes. Els diumenges som en la lluita», va dir Alonso davant els micròfons de Movistar +.

La nota negativa va ser per a Carlos Sainz (Renault), que va acabar per segona cursa consecutiva fora dels punts: va abandonar després d'una topada amb el francès Romain Grosjean (Haas).



Remuntada de Hamilton

Va començar molt malament Hamilton, sorprès pel seu company Valtteri Bottas i sent protagonista d'una topada amb el també finlandès Kimi Raikkonen (Ferrari) en el tercer revolt. El britànic va controlar el seu monoplaça, va minimitzar la virolla fora de la pista i es va reincorporar en la divuitena posició.

Hamilton va endarrerir la seva entrada al box fins a la volta 26 per canviar el joc de rodes. Amb els nous pneumàtics va signar volta ràpida rere volta ràpida, anant a totes i retallant la diferència amb els cotxes de davant. Va tenir pocs sobresalts fins aquest moment, encara que amb una petita tempesta d'accidents en potència.

L'aparatosa sortida de pista del suec Marcus Ericsson (Sauber) a la volta 33 va fer que els comissaris traguessin el safety car. Això va provocar una desfilada de monoplaces al pit lane per posar pneumàtics tous i aguantar fins la final.

La cursa va ser rellançada a la volta 37 i, a continuació, Grosjean va topar amb Sainz, fet que va provocar l'aparició de nou del cotxe de de seguretat. El segon rellançament, a la volta 41, va servir per començar la lluita per la victòria entre Bottas i Vettel, perseguits per Hamilton i Raikkonen a escassa distància.

Bottas es va desfondar fins a caure a la quarta posició i la sort final va somriure Vettel, que va signar la seva victòria número 51 a la Fórmula 1 per igualar la marca del francès Alain Prost. D'aquesta manera es va convertir en el tercer pilot amb més triomfs de la història de la Fórmula 1, darrere de l'alemany Michael Schumacher (91) i de Lewis Hamilton (65).