Clemente i Raul, del CAM, dominen l'estatal sub-23 en perxa i 100 tanques

Atletes de l'Avinent CA Manresa i el CA Igualada Petromiralles van tenir una participació destacada als campionats d'Espanya sub-23 a l'estadi de Los Pajaritos de Sòria.

Del CAM, Paula Raul es va proclamar campiona dels 100 tanques en dominar amb autoritat la final amb un temps de 13''63 (13''66 a la seva semifinal), tot i que el vent era superior al reglamentari. Mònica Clemente va tornar a ser protagonista amb una gran actuació en perxa, en què va penjar-se l'or, però va haver de compartir el mèrit amb Miren Bartolome del Grupoempleo Pamplona At., que va igualar la marca de 4,26 metres de la manresana; a partir d'aquí, una forta tempesta va obligar l'organització a donar per acabada la prova, i es va atorgar el títol estatal a les dues atletes.

Mònica Clemente participarà avui, dimarts, en una trobada internacional de salts a Àvila, entre els combinats absoluts d'Itàlia, Portugal i Espanya.

Per la seva part, Júlia Quevedo va ser finalista en triple salt, i va aconseguir el setè lloc amb un salt de 12,13 m. Quevedo també va ocupar la novena posició en llargada amb 5,40 m.



Medalles de Matsuoka i Taher

Pel que fa al CAI, Abdessamad Oukhelfen va aconseguir el primer lloc en els 5.000 metres amb un registre de 14'58''90, però no va assolir el campionat estatal per la seva condició d'atleta estranger.

Jordi Yoshinori Matsuoka va brillar un cop més en salt de llargada, amb un millor intent de 7,70 m, i va aconseguir la segona posició, amb un vent lleugerament superior al reglamentari. També va destacar la medalla de bronze de Nora Taher en triple salt, amb una marca de 12,89 m, que és mínima estatal absoluta.

A part dels medallistes hi va haver altres actuacions destacades, per part del CA Igualada Petromiralles, com la de Guillem Carner, quart en els 1.500 metres llisos amb 4'05''93, després de ser tercer a la semifinal amb un temps de 3'57''41. Jan Roca va ocupar la sisena plaça a la final dels 600 metres tanques amb 53''81, després d'entrar tercer a la primera semifinal amb 54''10. Anna Asensi era cinquena en la segona semifinal dels 200 metres llisos amb 25''75; Asensi també va participar en els 100 metres llisos, i va aconseguir ser sisena a la segona semifinal amb un temps de 12''44. Havia assolit anteriorment un registre de 12''48, i va entrar cinquena en la sèrie classificatòria corresponent; aquestes classificacions no li van donar accés a la final. Abdelhakim Hamid va ser novè en la seva semifinal dels 1.500 metres llisos amb un registre de 4'09''03, que no li va donar pas a la final.

El CAI es va classificar novè entre 96 equips participants en aquest campionat d'Espanya.