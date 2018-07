La curiosa reacció de la Roma al fitxatge de Cristiano per la Juventus utilitzant a Messi

Després del fitxatge de Cristiano Ronaldo per la Juventus, tot Internet s'ha saturat de missatges sobre el moviment del portuguès.



Un dels més cridaners ha estat el de la Roma, que ha utilitzat unes fotografies de la seva llegenda, Francesco Totti, al costat de Leo Messi.



El text publicat al Twitter oficial del club afirma que a les imatges hi surten «el rei de Roma» i el «GOAT» (o el que és el mateix, el millor jugador de la història), indicant així que Cristiano Ronaldo està un nivell per sota de l'argentí.





The King of Rome and the GOAT ???? pic.twitter.com/Jav7OLjHaR — AS Roma English (@ASRomaEN) 10 de juliol de 2018