Joan Perich s'endú el Campionat de golf de periodistes

?Més de quaranta jugadors van participar al 8è campionat de Catalunya de golf per a periodistes, patrocinat per Cinturó 21 Welhome i organitzat conjuntament per l'Associació Catalana de Periodistes Jugadors de Golf (ACPJG) i la Federació Catalana de golf. La competició, celebrada al Club de Golf Torremirona, va tenir com a guanyador Joan Perich. En unes condicions extraordinàries i en un camp molt valorat pels periodistes catalans, Perich va entregar una targeta de 78 cops (+6 del camp). El campionat de Catalunya per a periodistes ha format part dels actes del Club de Golf Torremirona pel seu 25 aniversari.