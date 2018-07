El callussenc Guillem Montiel alça el títol estatal júnior de triatló esprint

arxiu particular

Guillem Montiel va ser campió en triatló i subcampió en aquatló arxiu particular

Banyoles va acollir el cap de setmana els campionats d'Espanya de triatló esprint i d'aquatló per totes les categories, de cadets a veterans. La representació del CN Minorisa va tenir una més que destacada actuació, i va aconseguir fins a cinc medalles.

En triatló va sobresortir el títol estatal assolit pel callussenc Guillem Montiel en categoria júnior. Va sortir al davant de la natació (754 m) i, acompanyat del basc Ander Noain, es va escapar en el segment ciclista (20 km); ambdós es van jugar la competició a la cursa a peu (5 km), on Montiel es va mostrar superior. La prova, però, la va guanyar el francès Romaric Forques, que no comptava per al campionat d'Espanya; en aquesta mateixa categoria, Pau Noguera va ser quinzè i Núria Prat, dinovena.

Altres posicions de podi, en aquest cas a la categoria de grups d'edat, van ser per a Vicenç Clotet, campió de 70 a 74 anys, i per a Amand Redondo, tercer entre els triatletes de 50 i 54 anys. A més, Marc Comellas va ser quart entre els de 35-39 anys i Jordi Vidal, cinquè en el grup de 40-44 anys. En cadets, Marc Fernàndez (49è), Aleix Ribera (151è), Guillem López 232è i Núria Noguera (62a). I en categoria elit, destacada participació d'Arnau Montiel que va ser dinovè i desè sub-23.

En l'apartat d'aquatló, Guillem Montell va repetir podi, en aquest cas amb el subcampionat júnior; en aquesta ocasió, el basc Ander Notin va mostrar-se més fort en els 1.000 m de natació i els 5 km de cursa a peu. També en júniors, Pau Noguera (13è) i Núria Prat (22a). Per edats, tercer lloc de Marc Comelles entre els participants de 35-39 anys, quart d'Amand Redonda (50-54) i sisè de Jordi Vidal (40-44). Entre els cadets, Riqui Riera (23è), Marc Fernández (52è), Oriol Montell (189è) i Núria Noguera (41a).

En categoria elit, Arnau Montiel va repetir la desena plaça sub-23 i va ser dissetè a la general.