Gaviria repeteix victòria en una altra etapa accidentada

El ciclista colombià Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) va guanyar ahir la quarta etapa del Tour de França, disputada entre La Baule i Sarzeau, de195 quilòmetres, en un esprint en el qual va superar a l'eslovac Peter Sagan (Bora) i a l'alemany André Greipel ( Lotto) després que el gran grup neutralitzés una fuga a un quilòmetre de la meta.

La bona feina de l'equip Quick-Step Floors i de Tim Declercq, que va ser qui va posar el ritme de caça, i el relleu al final dels homes del Bora-Hansgrohe, van posar fi a l'escapada del dia, formada per Dimitri Claeys i Anthony Pérez del Cofidis, per Jérome Cousin del Direct Energie i per Guillaume Van Keirsbulck, de l'equip Wanty-Groupe Gobert.

Gaviri, guanyador de la primera etapa, a Fontenay-le-Comte, va repetir victòria en imposar-se en un esprint ràpid, net i vistós a un Sagan que va anar de menys a més, però que va agafar la roda equivocada, la de Greipel, que va arribar a aconseguir posar-se primer abans de cedir al final davant la persistència del colombià.

La jornada va ser plàcida de ritme però accidentada. Quan faltaven uns 50 quilòmetres per a la meta hi va haver una caiguda massiva sense conseqüències en què es van veure implicats homes importants de la general com Daniel Martin (UAE-Team Emirates), Mikel Landa (Movistar) o Jakob Fuglsang (Astana).

Avui es disputa la cinquena etapa, entre Lorient i Quimper (204,5 km), amb cinc pots puntuables. dos de quarta categoria i tres de tercera, i un final escarpat.