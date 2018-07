L'equip aleví del CN Minorisa completa el seu primer estatal a Guadalajara

A la ciutat de Guadalajara, i en concret a la piscina Fuente de la Niña, es va disputar el tercer campionat d'Espanya aleví de natació artística, on hi van participar 14 nedadores alevines del CN Minorisa, entrenades per Maria Espiau. Van participar en les proves de figures, on van tenir una bona actuació, tenint en compte que era el seu primer campionat estatal.

La competició va ser un èxit, ja que van arribar a participar 244 nedadores d'un total de 34 clubs.

La classificació Individual de les nedadores del CN Minorisa va ser: Ivette Calvo 36a, Júlia Llohis 39a, Berta Rodríguez 79a, Ainara Carrasco 120a, Carla Orihuela 137a, Meseret Mani 145a, Jone Ruiz 149a, Paula Moreno 151a, Rosa Estiarte 165a, Iara Sofía Martínez 169A, Ana Sánchez 185a, Núria Vila 197a, Ada Soler 209a i Marina Fernández 222a. En la classificació de figures, el CN Minorisa va ser desè d'un total de 25 equips; i en la classificació de clubs, 24è lloc entre 34, i va firmar 154 punts, a diferència dels 753 del club gua-nyador, l'Estrella de Mar.

Els tres primers clubs classificats van ser, per ordre, l'Estrella de Mar de Sevilla, el CN Metropole de las Palmas de Gran Canaria i el CN Granollers.