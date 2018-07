El Mundial de carabina esportiva de Manresa tindrà dos tiradors locals

El Mundial de tir de carabina esportiva que es celebrarà a Manresa del 23 al 28 de juliol comptarà amb dos especialistes del club organitzador. Els tiradors del Club Tir Precisió Manresa, Josep Perarnau i Mercè Mas, han aconseguit la classificació per a la prova després dels bons resultats obtinguts durant les darreres setmanes en les competició estatal.

Aquest Mundial reunirà un total de 73 participants de tretze països de tres continents diferents. La Federació Espanyola aportarà deu tiradors en què hi haurà la representació del Club Tir Precisió Manresa. Mercè Mas serà l´única tiradora estatal d´una llista que inclou Josep Perarnau, Francesc Jorba, Antonio Jesús González, Salvador Vila, Francisco Javier Rius, Juan Carlos Ferrer, Artur Sarkisov, José Carlos Serrano i Jose Maria Mitjana. La resta de països que tindran representació són Alemanya, Austràlia, Bèlgica, Eslovènia, França, Itàlia, Luxemburg, Sud Àfrica, Holanda, Portugal, Gran Bretanya i Namíbia.

La competició serà per equips i també individual a partir de tirades d´alta precisió des d´una distància de 50 metres a les instal·lacions del Club Tir Precisió Manresa a Bufalvent. L´entitat ja fa mesos que treballa per tenir-ho tot a punt en coordinació amb la Federació Internacional de tir.

El Club Tir Precisió Manresa confia que el Mundial ajudi a divulgar la modalitat de la carabina esportiva i faci més popular el tir a la Catalunya central.

El World Rimfire Championship com així s´anomena la competició, se celebra cada dos anys i és la primera vegada que es disputa a Espanya (les dues primeres edicions van tenir lloc a Luxemburg i a Portugal, respectivament). La prova adquireix especial importància ja que Catalunya no organitza una competició de tir d´àmbit mundial des de finals dels anys 90 i anteriorment en el marc dels Jocs Olímpic de Barcelona, l´any 1992.