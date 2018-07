Serena Williams remunta i ja és a les semifinals

La nord-americana Serena Williams va aconseguir ahir la classificació per a les semifinals de Wimbledon, on s'enfrontarà a l'alemanya Julia Goergesèrie hs, la tennista millor classificada per a la penúltima ronda. Per primer cop a la història del torneig, cap de les deu primeres caps de avia arribat als quarts de final.

Serena va haver de remuntar el seu partit davant la italiana Camila Giorgi per acabar imposant-se per 3-6, 6-3 i 6-4. Per la seva part, Goerges també va capgirar un primer set en contra i va derrotar l'holandesa Kiki Bertens per 3-6, 7-5 i 6-1. En l'altre partit del quadre han quedat la letona Jelena Ostapenko, que va vèncer l'eslovaca Dominika Cibulkova (7-5 i 6-4), i l'alemanya Angelique Kerber, que va superar per 6-3 i 7-5 la russa Daria Kasatkina.



Del Potro es trobarà amb Nadal

El tennista argentí Juan Martín del Potro serà el rival de Rafa Nadal als quarts de final del quadre masculí, després de batre ahir el francès Gilles Simon (7-5, 7-5, 6-7 i 7-6).