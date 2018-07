Arthur arriba i quinze jugadors del Barça tornen a la feina

Quinze jugadors de la primera plantilla del FC Barcelona, entre els quals uns quants que no compten per a l'entrenador, Ernesto Valverde, van tornar ahir a la feina després de les vacances d'estiu. Es tracta dels jugadors que no van anar al Mundial, que són Sergi Roberto, Rafinha, Cillessen, Munir, Sergi Samper, Douglas, Marlon, Semedo, Denis Suárez, Paco Alcácer, Digne, André Gomes, Aleix Vidal, Ortolá i Aleñà, tot i que aquest encara es recupera d'una lesió de la qual va haver de ser operat.

Després de les proves físiques, Valverde va convocar el primer entrenament per avui a les deu del matí, seguit d'un altre a les set de la tarda per completar la doble sessió.

A ningú no se li escapa que el club treballa a marxes forçades per poder traspassar o cedir alguns dels jugadors que no tenen futur al Camp Nou. Els principals són els que ja van marxar l'any passat, com Rafinha, Munir, Samper, Douglas o Marlon, però també es troba ubicació per a André Gomes, Aleix Vidal i possiblement per a Paco Alcácer. Queda en dubte en quina situació es troben jugadors com Denis Suárez, Cillessen o Digne, en cas que arribin ofertes adients.

Tot aquest espai s'ha de fer per als nous fitxatges, entre els quals el d'Arthur Melo, que ahir va arribar a Barcelona i ja es va fer la foto davant de les oficines del club. Les marxes d'Iniesta i Paulinho obliguen a reforçar el centre del camp. El centrecampista serà presentat aquest migdia. D'altra banda, el Barça va comunicar a la Lliga que pagaria els 35 milions de la clàusula de rescissió de Lenglet amb el Sevilla i el fitxatge es podria confirmar avui.