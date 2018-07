El combinat català absolut femení té majoria del CAM

Bon moment de l'atletisme femení manresà. Una prova més és que la Federació Catalana d'atletisme ha presentat la llista d'atletes catalanes seleccionades per a participar en els campionat d'Espanya per autonomies, que tindrà lloc dissabte a Granollers, amb el el 24% de les atletes convocades de l'Avinent CA Manresa. Paula Raul en els 100 tanques, Mònica Clemente en perxa, Marina Guer- rero en els 3.000 obstacles, Meritxell Soler en els 5.000 llisos, Laura Bou en el relleu 4x400, i la juvenil Laia Solà en el relleu 4x100, són les sis atletes de l'entitat manresana seleccionades.

Per a aquest combinat femení han estat escollides 25 atletes de 10 clubs diferents per tal d'afrontar la competició més important a nivell federatiu. Només el FC Barcelona aporta un percentatge superior al club manresà, amb vuit atletes (32%), per sota es queden clubs rellevants com l'AA Catalunya. Representant el CA Igualada Petromiralles hi seran Jordi Yoshinori i Cora Salas, els dos en salt de llargada.



Rècord català a Àvila

En el concurs internacional de salts celebrat a Àvila dimarts entre Espanya, Itàlia i Portugal, Cora Salas, atleta del CA Igualada Petromiralles, va aconseguir batre el rècord absolut de Catalunya en salt de llargada, amb una marca de 6,44 m; a Àvila, Cora Salas només va ser superada pels 6,88 m de Juliet Itoya. Pel que fa a Mònica Clemente (Avinent CA Manresa), va acabar tercera en perxa amb 4,20 m, darrere dels 4,30 m de Maialen Axpe i Malen Ruiz.