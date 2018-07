El Manresa FS completa la porteria amb Albert Seuba, del Solsona

El Manresa FS ha anunciat aquest dijous la incorporació d'Albert Seuba, de 29 anys, que ha ha estat un dels grans baluards al Solsona FS en aquestes ultimes temporades a la 3a divisió nacional.





Albert SEUBA, nou inquilí per a la porteria ??????

El porter de 29 anys ha estat un dels pilars que ha sostingut el Solsona FS en les útimes deu temporades, destacant-te l'ascens a 3a divisió (2016-17) i una meritòria 5a posició en el curs d'enguany (2017-18) ?????? pic.twitter.com/TWBtM53knu „ Club Manresa FS (@ClubManresaFS) 12 de juliol de 2018

En el món del futbol sala, Seuba ha jugat sempre al Solsona, on s'hi va incorporar en l'últim any d'edat juvenil. A partit de llavors i ja en sènior, va estar cinc temporades a 3a divisió nacional i cinc mes a divisió d'honor catalana, aconseguint la temporada 2016-17 l'ascens a 3a divisió nacional.Aquesta temporada actual és en la que el porter ha obtingut millor classificació, ja que el Solsona ha quedat cinquè classificat a 3a. Amb aquesta incorporació, el club dóna per tancada la porteria a la plantilla, on també compta amb Aleix Dalmau.